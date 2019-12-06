، شاهد .. جراحة حسّاسة "تغيّر حياة" طفلة كويتية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أُجريت في مستشفى بأمريكا

خضعت طفلة كويتية لعملية جراحية في أمريكا خلصتها من ورم كبير في وجهها بين الحاجبين، نما ليغطي عينها اليسرى جزئياً.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، وُلدت الطفلة "نور"، البالغة من العمر عاماً واحداً، بخدوش صغيرة بين حاجبيها نمت لتصبح كتلة كبيرة، حيث شُخّصت حالتها بورم وعائي حميد يتشكل عند الرضَّع، وهو عبارة عن مجموعة من الأوعية الدموية التي تتجمّع تحت الجلد لتشكل نتوءاً.

وكشف مستشفى "سينسيناتي" للأطفال، أن الأورام الوعائية أكثر شيوعاً في مرحلة الطفولة، حيث يختفي عديد منها لدى بلوغ الطفل سن الخامسة.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، قالت والدة نور؛ السيدة رانيا المطيري؛ إنه عند ولادة ابنتها، كان الورم الغريب بالكاد مرئياً، لكنه بدأ ينمو مع الوقت.

وعن إجراء الجراحة في أمريكا، قالت الصحيفة، إنه عبر موقع " BirthMarkCare.com"، تواصل والد الطفلة مع الدكتور غريغوري ليفيتين؛ المتخصص في جراحة الرأس والرقبة في نيويورك، الذي أخبر العائلة أن بإمكانه إزالة الورم بعمل جراحي.

وأرسل والد نور؛ السيد جو نونيز؛ المولود في أمريكا، صور الورم الوعائي للأطباء، حيث أوضح غريغوري؛ أن بإمكانه إزالة 80 % من الورم، وسيعيد جلد الوجه إلى لونه الطبيعي باستخدام علاج الليزر.

وسافرت العائلة إلى نيويورك في 18 يوليو، وفي 24 يوليو، أجرى الدكتور ليفيتين؛ عملية جراحية استغرقت ساعتين ونصف الساعة، في مستشفى "ماونت سيناي" وبعد الجراحة، قالت المطيري؛ إنها أجهشت بالبكاء فرحاً لدى رؤية الفارق الكبير.

والآن، عادت العائلة إلى الكويت وهي على اتصال مع الدكتور ليفيتين؛ عبر البريد الإلكتروني، الذي سيتابع الحالة.

وفي حديث مع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قال الدكتور ليفيتين؛ إن هناك كثيراً من الناس يشاهدون وينتظرون اختفاء مثل هذه الأورام، ولكن -مع الأسف- لا تختفي جميعها، ولهذا يحدث التدخل الجراحي أحياناً.

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