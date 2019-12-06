أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة… وعيار 24 يسجل 178.02 ريال سعودي

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية عدت تغييرات في الفترة الأخيرة ما بين الارتفاع والتراجع ومن أبرزها ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية ثم عودته في التراجع خلال تعاملات الأمس، وهذا بفعل صعود السعر العالمي لأوقية الذهب التي تعتبر العامل الأساسي والأول في تغير سعر الذهب، ولهذا نستعرض عليكم اليوم الجمعة الموافق 6/12/2019 أسعار الذهب في السعودية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 6/12/2019 في السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6/12/2019 استقرار ملحوظ في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 178.02 ريال مقابل 47.84 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 163.19 ريال مقابل 43.52 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 155.77 ريال مقابل 41.543 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 133.52ريال مقابل 35.61 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 103.85 ريال مقابل 27.69 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 89.01 ريال مقابل 23.74 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.246 ريال مقابل 332.34 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 178.023 ريال مقابل 47.476 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.537 ريال مقابل 1.477 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف جدا لا يذكر بين الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين.