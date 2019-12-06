2019-12-06

توقيف 34 فلبينية قبل تهريبهن إلى #المملكة

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أوقفت سلطات الهجرة في مطار نينوي أكينو الدولي، 34 امرأة فلبينية، كنّ على استعداد للسفر بشكل غير قانوني، إلى المملكة، كعاملات في الخدمة المنزلية.

وبحسب موقع ديلي انكوايرر الفلبيني، قال غريفتون ميدينا، رئيس مكتب الهجرة والترحيل، إن النساء مُنعن من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية إلى الرياض.

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وتابع أن النساء معظمهن في العشرينات والثلاثينات من العمر، ولم يُسمح لهن بالمغادرة، بعد أن لاحظ موظفو الهجرة تباينات في وثائق سفرهن.

وذكرت التأشيرات أنه تم تعيينهن كموظفات في مكاتب، ولكن عقودهن وشهادات التوظيف في الخارج أظهرت أنهن سيعملن كعاملات في المنازل.

وقالت السلطات الفلبينية، إن مثل هذه التناقضات، تعكس صورة غير قانونية للسفر، علاوة على أنها تعرض حياة المغتربين الفلبينيين لخطر أكبر.

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