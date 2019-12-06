الديسك يدخل آل الشيخ المستشفى وإشادة بالتمريض السعودي

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - واس

يرقد الكاتب عبداللطيف آل الشيخ، في مستشفى سليمان الحبيب، بعدما قرر الأطباء تنويمه إثر معاناة مع الإنزلاق الغضروفي.

واعلن آل الشيخ خبر مرضه على أصدقاءه ومحبيه عبر تغريدة لم تخل من الطرافة قال فيها : للأسف قرر لي اطباء الطوارئ تنويم في مستشفى سليمان الحبيب التخصصي حيث كنت في الطوارئ من ٤ صباحاً بسبب إنزلاق غضروفي ( ديسك ) و قرروا بعد أشعة الرنين المغناطيسي أنني احتاج إلى تنويم.

وتابع ال الشبخ : المؤسف في الموضوع انه حتى الآن لم يأتي الإستشاري للفحص عليّ و حتى الآن لم يقدموا أي وجبة أكل”.

وانهالت التعليقات التي تدعو له بالشفاء العاجل والسلامة من كل مكروه وشر ومنهم من تطوع بترشيح مستشفيات أخرى ومنهم من نصحه بالسفر للعلاج في الخارج.

وأشاد آل الشيخ بأحد الممرضين السعوديين حيث نشر صورة له مع الممرض بعد عدة ساعات وعلق عليها بالقول :” إحقاقاً للحق الأخ عبدالله الفايز كان مثالاً رائعاً للشاب السعودي الرائع في مجال التمريض .. شكراً لك على هذا التميز .”

وتعليقا على ذلك قالت مغردة سعودية :” يستاهل عبدالله بن عثمان الفايز شاب مخلص في عمله بارك الله فيه وزاده الله من فضله وحفظه من كل سوء”.

وقالت نورا الزهراني :” دائما الشباب السعودي في القمة”.

بينما قالت مواطنة أخرى :” الله يبارك فيه. ويكثر من أمثاله. نعم أقابل من بناتنا وأبنائنا من يستحقون الشكر والثناء لما هم فيه إخلاص وتميز”.

وقال الإعلامي عادل التويجري :” أسأل المولى أن يشفيك ويعافيك ويجمع لك بين الأجر والعافية ..” أما الكابتن سامي الجابر فقال :” سلامتك من كل شر تقوم بالسلامة ان شاء الله” بينما غردت الإعلامية نشوى الرويني بالقول :” سلامات. ما تشوف شر. طهور ان شاء الله.”

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