اكتتاب أرامكو.. المواطنون يلقون بثقلهم خلف عملاق النفط

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعتبر طرح عملاق التكنولوجيا الصيني، علي بابا، هو الأكبر عالميًا من حيث القيمة الإجمالية للطرح لكن اكتتاب أرامكو يتفوق في العديد من الجوانب أخذًا في الاعتبار عدد السكان في الدولتين.

فقد حقق اكتتاب الشركة الصينية العملاقة، 21,8 مليار دولار (حجم العرض الأساسي)؛ 25 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) عام 2014، بينما حقق اكتتاب أرامكو 119 مليار دولار مع افتراض عدم ممارسة خيار الشراء لكن الأرقام تأخذنا في اتجاه آخر للمقارنة.

بالتأكيد تختلف جميع عمليات الاكتتاب عن بعضها؛ فمن الصعب للغاية إجراء مقارنة عادلة بين أيٍ منها بسبب التباينات في: القطاع، ومعدلات النمو، والتقييمات، وعملية العرض، والمساهمين المستهدفين، وحجم الزيادة، وحجم الشركة، والتوقيت، وظروف السوق، والدورة الاقتصادية، وأسعار الفائدة، وسوق الإدراج، إلخ.

حجم السوق المحلية

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على بابا هي شركة تكنولوجيا يبلغ تعداد سكان سوقها المحلية حوالي 1,4 مليار نسمة في وقت الاكتتاب العام (2014)، أي أكبر بمقدار 41 مرة من عدد سكان المملكة العربية السعودية مع ذلك تلقت المملكة طلبات شراء من الأفراد والمؤسسات تفوق 4 أضعاف الكمية المعروضة من الأسهم في أرامكو.

كما أن قطاع التكنولوجيا كان يشهد تطورًا ونموًا غير متوقع على الإطلاق وقت طرح علي بابا حيث كان النموذج المالي والتجاري لا يزال جديدًا لكن بوجه عام لا توجد معايير قابلة للمقارنة فعليًا بين الطرفين يمكن للمستثمرين استخدامها لتوجيه عملية التقييم.

آلية التخصيص

وكانت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، أعلنت بصفتها مدير الاكتتاب، لشركة أرامكو السعودية، عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الخميس 1 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.

وأوضحت سامبا كابيتال، أنه تم تحديد السعر النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

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