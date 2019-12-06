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تكليف المخضوب مساعدًا لأمين منطقة #الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، قرارًا إداريًا يقضي بتكليف المهندس صالح المخضوب مساعدًا لأمين منطقة الرياض.
وأعرب المخضوب عن خالص شكره وتقديره لأمين المنطقة على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون بإذن الله محفزًا لبذل المزيد من العطاء.
وأكد المخضوب على مواصلة بذل أقصى الجهد مع الزملاء في الأمانة لتطوير العمل وفق توجيهات سمو الأمين من خلال رسم خارطة طريق ممنهجة تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ودعا المخضوب الله أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
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