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أرامكو أكبر طرح عام لأعلى الشركات ربحية في العالم
الطرح الأضخم بقيمة 3 مليارات سهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصبح اكتتاب أرامكو أكبر طرح عام لأعلى الشركات ربحية على مستوى العالم بعدما حقق 119 مليار دولار بحجم طلب يزيد أكثر من 4 أضعاف كميات الأسهم المعروضة.
الاكتتابات الأبرز عالميًا
وبالمقارنة بين اكتتاب أرامكو وأكبر 3 عمليات طرح أولي في التاريخ يتضح ما يلي:
اكتتاب الشركة الصينية العملاقة، علي بابا، حقق 21,8 مليار دولار (حجم العرض الأساسي)؛ 25 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) عام 2014، بينما حقق طرح بنك الصين الزراعي 22,1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي)، أو ما يوازي 24 مليار دولار مع ممارسة خيار الشراء عام 2010، أما البنك الصناعي والتجاري الصيني فقد حقق 19,1 مليار دولار (حجم العرض الأساسي)، 21,9 مليار دولار (مع ممارسة خيار الشراء) عام 2006.
عمليات الطرح الكبرى خليجيًا وسعوديًا
كانت أكبر عمليات الطرح العام الأولي في المملكة العربية السعودية من نصيب البنك الأهلي التجاري، بقيمة 22,5 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 6 مليارات دولار عام 2014، أما أكبر عملية طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي فكان من نصيب موانئ دبي العالمية بقيمة 5 مليارات دولار عام 2007.
وبلغ مجموع أكبر 16 عملية طرح عام أولي في المملكة العربية السعودية مجتمعة 26,4 مليار دولار بينما بلغت أكبر 8 عمليات طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 25,8 مليار دولار.
مقارنة بين اكتتاب أرامكو والبنك الأهلي
وبالمقارنة بين اكتتاب أرامكو 2019، مع بنك الأهلي 2014 يتضح أن الأموال المحصلة في اكتتاب لبنك الأهلي بلغت 311 مليار ريال سعودي أما في أرامكو فقد بلغت 446 مليار ريال سعودي، وشارك 1.3 مليون مكتتب (أفراد) في اكتتاب البنك الأهلي بينما اكتتاب أرامكو جذب 4,9 مليون فرد.
أما من حيث قيمة السهم فقد بلغ سعر الطرح في البنك الأهلي 45 ريالًا سعوديًا بينما في أرامكو بلغ 32 ريالًا سعوديًا، أما على صعيد حجم الطرح فقد بلغ في البنك الأهلي 22,5 مليار ريال سعودي أما في أرامكو فقد بلغ 96 مليار ريال سعودي، يتضح الفرق الكبير في عدد الأسهم حيث في اكتتاب البنك الأهلي تم طرح 300 مليون بينما في أرامكو تم طرح 3 مليارات سهم.
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