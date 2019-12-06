شكرا لقرائتكم خبر عن في السعودية.. 84 % من الشباب مهتمون ويرغبون بالعمل التطوعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أظهرت نتائج استطلاع آراء الشباب السعودي حول العمل التطوعي «اهتمام ورغبة عالية لدى الشباب للعمل التطوعي بنسبة بلغت 84%»، حيث توزع هذا الاهتمام بشكل متساوٍ بين الذكور والإناث.

وكشف الاستطلاع الذي بلغ حجم عينته 1126 فرداً من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور 64% والإناث 36%، أن هناك اهتماماً ورغبة عالية لدى الشباب للعمل التطوعي، حيث يتفق غالبية الشباب على أن الحصول على فرص العمل التطوعي في المجتمع السعودي «سهلة» بنسبة أعلى مثلت 48%، بينما 27% يرون أنها «صعبة»، و11% يرون أنه لا تتوفر فرص تطوعية، مع ملاحظة أن 14% من الشباب السعودي لا تصل إليهم معلومات كافية عن فرص العمل التطوعي.

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وأشار الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إلى أن 70% من الشباب قرأوا أو سمعوا عن أهمية وإيجابيات التطوع، بينما 30% لا تتوفر لديهم فكرة عن ذلك.

وأوضح أن 45% من الشباب سبق لهم المشاركة في الأعمال التطوعية خلال المدة الماضية، منهم 68% تحققت توقعاتهم من العمل التطوعي.

وتمثلت أهم الأسباب التي تمنع الشباب الذين لم يسبق لهم المشاركة في الأعمال التطوعية في «عدم توفر الوقت لديهم» بنسبة بلغت 49%، يلي ذلك «عدم المعرفة بالحصول على الفرص التطوعية»، بنسبة 24% ثم «صعوبة الحصول على فرص تطوعية» بنسبة 13%، بينما 12% يبررون ذلك بأنه لم يتم الطلب منهم للمساهمة في الأعمال التطوعية.

فيما جاء ترتيب المحفزات التي تجذب الشباب للعمل التطوعي في «خدمة المجتمع» بنسبة مثلت 22%، ثم «المحفزات التقديرية» بنسبة 16%، يلي ذلك «المحفزات المالية» بنسبة 12% ثم «تحقيق الذات والشعور بالرضا» بنسبة 7.5% ثم «تعلم القيم والأخلاق» بنسبة 7%، كما أن هناك محفزات أخرى ذات أهمية تمت الإشارة إليها بنسبة 5% تقريباً لكل منها تمثلت في «اكتساب المعارف والمهارات» و«بناء العلاقات الاجتماعية» و«التطوير الوظيفي» و«احتساب الساعات التطوعية في العمل والدراسة» و«بيئة العمل التطوعي».