شكرا لقرائتكم خبر عن كم تبلغ غرامة عدم التبليغ عن المواليد؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المدة النظامية التي يُتاح خلالها التبليغ عن حالات ووقائع الولادة دون أن يترتب على ذلك دفع غرامات بسبب التأخير.

وكشفت «الأحوال المدنية» أنه عند التأخر في التبليغ عن المولود يتم احتساب غرامة مالية بعد 30 يوماً من تاريخ الميلاد، فيما يتم احتساب غرامة 50 ريالا عن كل عام.

وأشارت «الأحوال المدنية» إلى أن التبليغ عن حالات الولادة أصبح إلكترونياً في الوقت الحالي، إذ يمكن حجز موعد إلكتروني واختيار أقرب مكتب للمُبلِّغ.