، وما زادتهم العدادات إلا انقطاعًا..عامان من معاناة "واحة جدة" مع المياه ،

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يعاني سكان عدد من العقارات بحي الواحة 5 "الفهد سابقًا"، شمال شرق جدة خاصة الجهة الشرقية من الحي من انقطاع متكرر للمياه رغم وجود عدادات مياه تقدموا بصورة رسمية للحصول عليها.
وتمتد معاناة سكان الحي خاصة في شارعي "عبدالرحمن بن عمرو والنعمان بن عمرو" منذ ما يقارب العامين تكبد خلالها السكان خسائر مالية كبيرة؛ حيث اضطروا لطلب صهاريج مياه على نفقتهم الخاصة ليعوضوا نقص إمدادات المياه من الشركة رغم وجود العدادات التي لا تكاد تعمل إلا بصورة متقطعة وتظل معطلة لفترات طويلة.
وأكد عدد من سكان الحي أن مندوبي شركة المياه الذين حضروا لموقع العقارات المتضررة بعد الشكاوى لم يقدموا أي حلول للمشكلة؛ بل زادت فترة الانقطاع لتمتد إلى ما يقارب الأسبوعين، وسط تذمر من الأهالي الذي دفعوا آلاف الريالات للحصول على هذه العدادات التي لا يكادون يستفيدون منها.
المياه مناشدة حي الواحة
وما زادتهم العدادات إلا انقطاعًا..عامان من معاناة "واحة جدة" مع المياهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-06
يعاني سكان عدد من العقارات بحي الواحة 5 "الفهد سابقًا"، شمال شرق جدة خاصة الجهة الشرقية من الحي من انقطاع متكرر للمياه رغم وجود عدادات مياه تقدموا بصورة رسمية للحصول عليها.
وتمتد معاناة سكان الحي خاصة في شارعي "عبدالرحمن بن عمرو والنعمان بن عمرو" منذ ما يقارب العامين تكبد خلالها السكان خسائر مالية كبيرة؛ حيث اضطروا لطلب صهاريج مياه على نفقتهم الخاصة ليعوضوا نقص إمدادات المياه من الشركة رغم وجود العدادات التي لا تكاد تعمل إلا بصورة متقطعة وتظل معطلة لفترات طويلة.
وأكد عدد من سكان الحي أن مندوبي شركة المياه الذين حضروا لموقع العقارات المتضررة بعد الشكاوى لم يقدموا أي حلول للمشكلة؛ بل زادت فترة الانقطاع لتمتد إلى ما يقارب الأسبوعين، وسط تذمر من الأهالي الذي دفعوا آلاف الريالات للحصول على هذه العدادات التي لا يكادون يستفيدون منها.
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
02:56 PM
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
03:03 PM
فيما حضر مندوبو الشركة لموقع العقارات المتضررة بعد الشكاوى ولا فائدة
يعاني سكان عدد من العقارات بحي الواحة 5 "الفهد سابقًا"، شمال شرق جدة خاصة الجهة الشرقية من الحي من انقطاع متكرر للمياه رغم وجود عدادات مياه تقدموا بصورة رسمية للحصول عليها.
وتمتد معاناة سكان الحي خاصة في شارعي "عبدالرحمن بن عمرو والنعمان بن عمرو" منذ ما يقارب العامين تكبد خلالها السكان خسائر مالية كبيرة؛ حيث اضطروا لطلب صهاريج مياه على نفقتهم الخاصة ليعوضوا نقص إمدادات المياه من الشركة رغم وجود العدادات التي لا تكاد تعمل إلا بصورة متقطعة وتظل معطلة لفترات طويلة.
وأكد عدد من سكان الحي أن مندوبي شركة المياه الذين حضروا لموقع العقارات المتضررة بعد الشكاوى لم يقدموا أي حلول للمشكلة؛ بل زادت فترة الانقطاع لتمتد إلى ما يقارب الأسبوعين، وسط تذمر من الأهالي الذي دفعوا آلاف الريالات للحصول على هذه العدادات التي لا يكادون يستفيدون منها.
، وما زادتهم العدادات إلا انقطاعًا..عامان من معاناة "واحة جدة" مع المياه ،
المصدر : الخليج 365
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