محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي يطالبون "النقل" بتنفيذ وعودها وشق طرق آمنة تسبّبت الانهيارات الصخرية مجدّداً في احتجاز السكان في جبال الصهاليل بمحافظة هروب- شرقي منطقة جازان، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية. ووفقاً لشكاوى تلقتها "الخليج 365"، فإن طريق التعديلة بجبال الصهاليل انهارت الصخور فوقه وقطعته تماماً ولم تنفّذ أي عملية صيانة وإزالة الصخور منذ مدة. وطالب الشاكون وزارة النقل، بتنفيذ التصريحات والوعود بشق طرق آمنة وتهيئتها لسكان جبال الصهاليل وقرى الأودية بالمحافظة. الانهيارات الصخرية جبال الصهاليل محافظة هروب جازان الانهيارات الصخرية جبال الصهاليل محافظة هروب جازان انهيارات صخرية تواصل احتجاز سكان "صهاليل هروب" محمد المواسي الخليج 365 2019-12-06 تسبّبت الانهيارات الصخرية مجدّداً في احتجاز السكان في جبال الصهاليل بمحافظة هروب- شرقي منطقة جازان، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية. ووفقاً لشكاوى تلقتها "الخليج 365"، فإن طريق التعديلة بجبال الصهاليل انهارت الصخور فوقه وقطعته تماماً ولم تنفّذ أي عملية صيانة وإزالة الصخور منذ مدة. Advertisements وطالب الشاكون وزارة النقل، بتنفيذ التصريحات والوعود بشق طرق آمنة وتهيئتها لسكان جبال الصهاليل وقرى الأودية بالمحافظة. 06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 02:51 PM الأهالي يطالبون "النقل" بتنفيذ وعودها وشق طرق آمنة الأهالي يطالبون "النقل" بتنفيذ وعودها وشق طرق آمنة تسبّبت الانهيارات الصخرية مجدّداً في احتجاز السكان في جبال الصهاليل بمحافظة هروب- شرقي منطقة جازان، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية. ووفقاً لشكاوى تلقتها "الخليج 365"، فإن طريق التعديلة بجبال الصهاليل انهارت الصخور فوقه وقطعته تماماً ولم تنفّذ أي عملية صيانة وإزالة الصخور منذ مدة. وطالب الشاكون وزارة النقل، بتنفيذ التصريحات والوعود بشق طرق آمنة وتهيئتها لسكان جبال الصهاليل وقرى الأودية بالمحافظة. ، انهيارات صخرية تواصل احتجاز سكان "صهاليل هروب" ،

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