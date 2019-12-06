، "فيصل بن عياف" يكلّف المخضوب مساعداً لأمين منطقة الرياض ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، قراراً إدارياً يقضي بتكليف المهندس صالح المخضوب؛ مساعداً لأمين منطقة الرياض.
وأعرب "المخضوب"؛ عن خالص شكره وتقديره لأمين منطقة الرياض، على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون -بإذن الله- محفزاً لبذل مزيدٍ من العطاء.
وأكّد "المخضوب"؛ مواصلة بذل أقصى الجهد مع الزملاء في "الأمانة"؛ لتطوير العمل وفق توجيهات الأمين من خلال رسم خريطة طريق ممنهجة تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ودعا الله أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله.الأمير فيصل بن عبدالعزيز عياف صالح المخضوب أمين منطقة الرياض
"فيصل بن عياف" يكلّف المخضوب مساعداً لأمين منطقة الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-06
أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، قراراً إدارياً يقضي بتكليف المهندس صالح المخضوب؛ مساعداً لأمين منطقة الرياض.
وأعرب "المخضوب"؛ عن خالص شكره وتقديره لأمين منطقة الرياض، على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون -بإذن الله- محفزاً لبذل مزيدٍ من العطاء.
وأكّد "المخضوب"؛ مواصلة بذل أقصى الجهد مع الزملاء في "الأمانة"؛ لتطوير العمل وفق توجيهات الأمين من خلال رسم خريطة طريق ممنهجة تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ودعا الله أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله.
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
02:45 PM
أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، قراراً إدارياً يقضي بتكليف المهندس صالح المخضوب؛ مساعداً لأمين منطقة الرياض.
وأعرب "المخضوب"؛ عن خالص شكره وتقديره لأمين منطقة الرياض، على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون -بإذن الله- محفزاً لبذل مزيدٍ من العطاء.
وأكّد "المخضوب"؛ مواصلة بذل أقصى الجهد مع الزملاء في "الأمانة"؛ لتطوير العمل وفق توجيهات الأمين من خلال رسم خريطة طريق ممنهجة تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ودعا الله أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها وعزها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله.
، "فيصل بن عياف" يكلّف المخضوب مساعداً لأمين منطقة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فيصل بن عياف" يكلّف المخضوب مساعداً لأمين منطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.