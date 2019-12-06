، "الجبير": كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن كل اليمنيين -بمن فيهم الحوثيون- لهم دور في مستقبل اليمن، وأضاف: من الممكن الوصول إلى تهدئة وتسوية في اليمن.
وتابع "الجبير" القول: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وإن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطواتٍ منها.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: إيران تهدد المنطقة بكاملها، وتؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول.
وأضاف: سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني، كما كافحنا معًا ضد الإرهاب، وأكد أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم.عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية اليمن أمير قطر قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض
"الجبير": كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-06
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن كل اليمنيين -بمن فيهم الحوثيون- لهم دور في مستقبل اليمن، وأضاف: من الممكن الوصول إلى تهدئة وتسوية في اليمن.
وتابع "الجبير" القول: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وإن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطواتٍ منها.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: إيران تهدد المنطقة بكاملها، وتؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول.
وأضاف: سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني، كما كافحنا معًا ضد الإرهاب، وأكد أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم.
06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
02:42 PM
قال: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن كل اليمنيين -بمن فيهم الحوثيون- لهم دور في مستقبل اليمن، وأضاف: من الممكن الوصول إلى تهدئة وتسوية في اليمن.
وتابع "الجبير" القول: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وإن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطواتٍ منها.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: إيران تهدد المنطقة بكاملها، وتؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول.
وأضاف: سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني، كما كافحنا معًا ضد الإرهاب، وأكد أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم.
، "الجبير": كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير": كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.