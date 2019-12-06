، مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جراء انقلاب بـ"حسينية مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فِرَق الهلال الأحمر قدّمت الخدمات الإسعافية ونقلت الحالات

لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرون؛ جراء حادث انقلاب بطريق الحسينية بمكة المكرمة.

وتَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، بلاغًا من العمليات الموحدة في الساعة 11:37 من مساء أمس الخميس، يفيد بانقلاب سيارة في الحسينية قبل خط الخواجات.

وتوجّهت أربع فِرَق إسعافية بقيادة القائد الميداني نواف السالمي إلى موقع الحادث.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان: عندما وصلت أول فرقة إسعافية للموقع، تَبَيّن وجود حالة وفاة وأربعة مصابين.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين الأربعة، وكانت حالة أحدهم خطيرة والحالات الثلاث الأخرى متوسطة، قبل نقلهم إلى مستشفى النور التخصصي.حادث انقلاب مكة المكرمة الهلال الأحمر السعودي