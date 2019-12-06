حساب المواطن يُعلن عن موعد إيداع دفعة ديسمبر القادمة

قام حساب المواطن بالإعلان عن موعد إيداع دفعة ديسمبر القادمة حيث كشف عبر حسابه الرسمي على موقع توتير عن موعد الإيداع الدفعة الجديدة لشهر ديسمبر الجاري، حيث تلقت الخدمة سؤال من أحد المواطنين قال فيه كم تبقى من الوقت على صرف دعم حساب المواطن ؟ وبدوره الحساب أجاب أن البدل يتم صرفه بشكل دوري يوم العاشر من الشهر الميلادي أو قبله بيوم أو بعده بيوم في حال وافق الصرف عطلة نهاية الأسبوع وبذلك سيتم إيداع الدفعة الخامسة والعشرون في موعدها المحدد يوم 10 ديسمبر .

إيداع دفعة ديسمبر من حساب المواطن

بين حساب دعم المواطن عن أن الدفعة ستتم في موعدها دون أي تأخير وأوضح أنه في حال تقديم الطلب للحصول على الدعم قبل يوم العاشر من ديسمبر سيتم دراسته وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال زيارة الحساب والدخول لقسم دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر يناير، وفي حال انطبقت الشروط عليك سوف يشملك الدعم .

كما لفت حساب المواطن النظر إلى ضرورة الإفصاح عن الدخل كاملًا وعن جميع البيانات الخاصة بالمتقدمين وجميع التابعين لهم بما في ذلك دخل الزوجة حتى لا يؤثر هذا على أهليتك ولا مبلغ الاستحقاق الخاص بك والإفصاح عن الراتب والبدلات والتأمينات كما يواصل برنامج حساب المواطن تسجيل الدفعة 26 استحقاق شهر يناير القادم هذا وعلى المتقدمين لابد من استيفاء كل شروط الأهلية أن يكون سعودي الجنسية ولا يقيم خارج المملكة وغير متواجد بالسجن أو بداء الإيواء وتوافق بياناته مع البيانات المُعلنة.