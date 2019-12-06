شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يطارد غزالة هاربة من محمية خاصة بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محمية خاصة في منطقة ” الباحة “ ، هروب غزالة ، وخروجها على الطريق السريع حيث لاحقها صاحب المحمية وأعادها مرة أخرى .

ة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق مطاردة أحد المواطنين لغزال هاربة من محمية خاصة في منطقة ” الباحة “، تسير بسرعة كبيرة على الطريق السريع فيما يحاول المواطن اللحاق بها والسيطرة عليها لإعادتها للمحمية .

Advertisements

وعلق مالك المحمية ويدعى سعيد الزهراني ، على الفيديو المتداول مؤكداً ، أنه شيد محمية خاصة بجوار منزله منذ نحو 5 سنوات ،و بها مجموعة من الغزلان والطيور النادرة .

وأضاف ” الزهراني ” أنه فوجئ بهروب ” أنثى ” الغزال حيث من المعتاد إطلاقها سوء للرعي أو لمنعها من إيذاء باقي الغزلان الموجودة بالمحمية وأنه نجح في السيطرة عليها بعد مطاردتها بسيارته على أحد الطرق والآن هي موجودة داخل المحمية ولم تصب بأي أذى.