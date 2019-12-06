شكرا لمتابعة خبر عن «عندي راتب ولست مسجلة بالتأمينات».. حساب المواطن يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أجاب برنامج ” حساب المواطن ” على استفسار يتعلق بطريقة الإفصاح عن مجموع الدخل للأسرة، في حالة عدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
ووجهت ” مغردة ” استفسارًا لـ حساب المواطن عبر ” تويتر ” مفاده: “ أنا عندي راتب لكن لست مسجلة بالتأمينات الاجتماعية وما في إلا خيارين تأمينات وعسكرية ” .
ورد ” حساب المواطن ” قائلآ: “ أهلًا بك، في حال وجود دخل لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن ” .
كما أوضح البرنامج أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق فإن الدعم سيشمل المستفيد.
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