شكرا لمتابعة خبر عن «عندي راتب ولست مسجلة بالتأمينات».. حساب المواطن يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب برنامج ” حساب المواطن ” على استفسار يتعلق بطريقة الإفصاح عن مجموع الدخل للأسرة، في حالة عدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

ووجهت ” مغردة ” استفسارًا لـ حساب المواطن عبر ” تويتر ” مفاده: “ أنا عندي راتب لكن لست مسجلة بالتأمينات الاجتماعية وما في إلا خيارين تأمينات وعسكرية ” .

ورد ” حساب المواطن ” قائلآ: “ أهلًا بك، في حال وجود دخل لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك) ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن ” .

كما أوضح البرنامج أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق فإن الدعم سيشمل المستفيد.