شكرا لقرائتكم خبر عن الاستحمام في هذه الحالة خطر على قلبك قد يتوقف عن النبض ووتصلب الشرايين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُحذّر الكثير من الناس من الاستحمام بالماء البارد في الشتاء والأجواء الباردة، ولكنْ لم يُحدّدوا السّبب الرئيسيّ لذلِك، مع أنَّ الأمر قد يبدو صَعباً للعديد من الأشخاص؛ فالفكرة تبدو مُستحيلة لأنَّ الإنسان لا يستطيع الوقوف تحت الماء البارد حتّى في الجوّ المُعتدل، إلّا أنّ هُناكَ أشخاصٌ يُفضّلونَ الاستحمام بالماء البارد في جميع فصول السنة.

أضرار الاستحمام بالماء البارد في الشتاء

قد يهمك ايضاً:

اغتصاب وحرق فتاة في السعودية بطريقة لا تخطر على بال! (جريمة مروعة تهز المملكة)





10 فوائد مفاجئة للعلكة الخالية من السكر .. الفائدة السابعة تعالج مرض مات بسببه ملايين الناس



أحلى وأجمل نساء الأرض تتجول في العاصمة السعودية الرياض .. شاهد جمالها الذي يفوق الوصف والخيال وأثار جنون تركي آل الشيخ (فيديو)



صافيناز تثير ضجة واسعة تهز انستجرام بعد سقوط ملابسها وتعرية جسدها وإعلانها اعتزال الرقص



الاستحمام في هذه الحالة خطر على قلبك قد يتوقف عن النبض وتصلب الشرايين



صورة لطفولة الفنان الشهير «أيمن زيدان» برفقة والدته قبل 58 عاما تنال إعجاب الملايين وتشعل مواقع التواصل.. والسبب؟ (شاهد)



وداعًا للصلع وتساقط الشعر.. خلطة بسيطة تحافظ على جمالك وتنهي معاناتك للأبد



عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويتنبأ بحرب كبرى وجديدة في هذه الدول العربية وتوجيه ضربة ساحقة على دولة إسلامية خلال أيام

بعد ليلة حميمية.. سيدة تقتل زوجها وهو نائم بطريقة لا تخطر على بال

صدمة قوية : بطلة مسلسل ‘‘حياة‘‘ التركي تطبق أحداث المسلسل على الواقع وتتزوج مُسن ثمانيني أمريكي! (صور)

لن تصدق كيف كان مصير عارضة أزياء مشهورة خلال ممارسة الرذيلة مع 5مراهقين من طلابها بعد أن اكتشفت إدارة المدرسة الفضيحة

ضربة موجعة..الشرعية تخسر ذراعها القوي في شبوة بعد إعدامه بطريقة وحشية

مراد علم دار يتلقى مفاجأة من العيار الثقيل من زوجته

Advertisements

تجاوز الخطوط الحمراء.. كاتب سعودي مقرب لـ‘‘الديوان الملكي‘‘ ويكشف عيوب أهم قرار لـ‘‘بن سلمان‘‘ مع النساء السعوديات

عمران خان يأمر ببث “قيامة أرطغرل” عبر التلفزيون الرسمي الباكستاني

‘‘اليافعي‘‘ يرتكب جريمة بشعة تهز اليمن .. اختطف فتاتين بقوة السلاح واغتصبهما داخل المسجد.. ‘‘تفاصيل صادمة للغاية‘‘

سم قاتل : شرب الماء في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك

تعرف بالأسماء على الدول الأقوى في العالم.. كم ترتيب إسرائيل والسعودية؟ (قائمة)

عاجل :هروب قائد الحزام الأمني من مطار عدن بعد تقدم الجيش بأوامر هادي.. وأباء عن وصول الوزير الميسري إلى أبين (صورة)



السعودية والإمارات وقعتا في الفخ: مفاجأة مدوية تكشف عن السبب الحقيقي الذي يدفع دول الحصار لحل الأزمة مع قطر

نبتة تباع بسعر التراب.. تخلصك من الاحتباس وعسر الهضم وآلام اللثة وتحميك من البهاق والأمراض الجلدية وتقوي ‘‘قدارتك الجنسية‘‘



شاهد عروس عربية تطلب الخلع في شهر العسل والسبب "مُشين"..تفاصيل صادمة

تحذير طبي أمريكي رسمي: صحة ترامب العقلية تتدهور بشكل خطير بسبب إجراءات عزله

هُنالِكَ أضرارٌ للاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء، ومِن الطّبيعي أنْ يَتعرّض الشخص لنزلات البرد والحُمّى إذا لم يقُم بتدفئة نفسهِ على الفور، أو في حال عدم تدفئة الحمّام.

فالماء البارد يُعرّض صحتهُ للمشاكل المُختلفة، فبمُجرّد أنْ ينزل الماء على جسد الشخص حتّى ينتابهُ شعورٌ بضيق التنفُس والقشعريرة، وفي حالاتٍ نادرةٍ قد يؤدّي لتوقُّف القلب وبالأخص إذا كانَ الشخص يُعاني من مشاكلَ في القلب من قبل، لذلِكَ يُنصحُ بعدم الاستحمام بالماء البارد في الشتاء لتفادي الأضرار الناجمة عن ذلِك.