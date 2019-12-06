مشاهدة افتتاح مهرجان نيكسوس للألعاب الإلكترونية في الرياض

بدأ أمهر اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التنافس في لعبة "ليغ أوف ليجندز" العالمية الشهيرة مع انطلاق مهرجان " نكسوس" مساء أمس في الرياض.

في اليوم الأول للمهرجان؛ تجمع آلاف الضيوف والاعبين في "الرياض بوليفارد"، لحضور افتتاح المهرجان الذي تنظمه شركة "رايوت غيمز - RIOT GAMES" العالمية والرائدة في ألعاب الإلكترونية، والذي يستمر ثلاثة أيام ويجمع بين الألعاب والترفيه ومعالم الجذب السياحي. ويأتي المهرجان ضمن موسم فعاليات الرياض، المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

يشارك في المنافسات فرق ثمانية تتضمن النصر للألعاب الإلكترونية وEGZ من المملكة العربية السعودية يتنافسون للحصول على الجوائز في مسابقة "خمسة مقابل خمسة" بعد تأهلهم في المراحل التأهيلية التي عقدت في شهر نوفمبر، وتعتبر مسابقة "خمسة مقابل خمسة" واحدة من 6 مسابقات تجري خلال المهرجان تتنافس خلالها الفرق المشاركة على جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 2 مليون دولار أمريكي.

وفار في المباراة الأولى فريق نصر 2-0 وقال كابتن الفريق محمد الأدهم إن الفريق يختبر قدراته باللعب أمام أفضل الفرق في المنطقة.

وقال: "نستفيد من هذه المسابقات جدا، والمهرجان هو أكبر حدث نشارك فيه، وهو فرصة مهمة للقاء أفضل الفرق التي تتنافس جميعها للفوز، الأجواء حماس ية للغاية والجميع يقدم أفضل ما لديه، وكانت خطوة مهمة ورائعة أن تستضيف رايوت غيمز مهرجان نكسوس الأول من نوعه بالمنطقة فقد أعطى المهرجان الفرصة للاعبين لتطوير أنفسهم ومهاراتهم بشكل كبير"

بعد أن تغلب فريق EGZ السعودي على فريق "شوت تو كيل" من منطقة الخليج في المنافسة الافتتاحية، أشار كابتن الفريق مشعل البراك إن مهرجان نيكسوس يعمل على تواصل الفرق الإقليمية والدولية بشكل جيد.

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وقال: "بدأنا المنافسات من شهر سبتمبر فقط، والكثير منا يلعبون ليغ أوف ليجندز منذ الموسم الثالث. ونحن فخورون بأن نلعب في بلدنا، وهذا شيء مهم ويعني لنا الكثير، ومن الرائع أن يتمكن أصدقاؤنا وعائلتنا من مشاهدتنا ونحن نلعب. وهي فرصة لنشكر رايوت غيمز على تنظيم حدث كهذا من أجلنا. كما أن مواجهة الفرق القوية في المنطقة واللعب معها فرصة لأن نصبح لاعبين أفضل وأن نكون قادرين على المنافسة ضد الفرق الدولية".

وشملت المسابقات الأخرى التي جرت اليوم الجولات التأهيلية مسابقة "واحد مقابل واحد"، و"تيم فايت تاتيكس" ومسابقات اختيار أفضل التصاميم لألبسة الشخصيات الخيالية "كوسبلاي"

وبمناسبة اليوم الأول للمهرجان، قال أونور تيمر المدير العام لألعاب ريوت غيمز في الشرق الأوسط: "جاء افتتاح المهرجان أفضل مما أردنا. كما كانت نسبة المشاركة في المهرجان بالرياض في اليوم الأول مذهلة، وشاهدنا أشخاصًا من جميع الأعمار يستمتعون بالألعاب والأنشطة. وخلق ذلك جوا نابضا بالحياة، ورأينا اليوم مواهب استثنائية في اللعب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: لعب المشاركون بشكل احترافي في المنافسات التي شهدها اليوم الأول وتفاعل الجمهور معهم على نحو كبير، ونتوقع خلال اليومين التاليين للمهرجان المزيد من اللعب المدهش وأجواء الحماس، ونشجع ونرحب بالجميع في المهرجان سواء كانوا من عشاق الألعاب أم لا.

ويستمر المهرجان يوم الجمعة بمنافسة قوس الفوز في لعبة "خمسة مقابل خمسة" ويختتم اليوم بحفل موسيقي بمشاركة فرق دي جي ماكو وكريستال ميثود. ويشهد يوم السبت الإعلان عن الفائزين في المسابقات الست وحفل الفنان العالمي جيسون ديرولو.