تخصيص 1500 سهم للمكتتب الفرد الواحد في أرامكو.. ورد الفائض ابتداء من الغد

أعلنت شركة أرامكو، أنه تم تخصيص 1500 سهم للمكتتب الفرد الواحد، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة تبلغ 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بحسب الاقتصادية. وذكرت كل من “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة مليار 497 ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال، أو ما يعادر 119 مليار دولار. وجاء التسعير النهائي لأرامكو عند 32 ريالا، بتغطية إجمالية بلغت 465%. وانتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر أمس الأربعاء. يذكر أن اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو كان قد انتهى الخميس الماضي. وضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة. ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (هنا الرابط).