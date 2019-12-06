بعد الضريبة على “المُحلاة” .. “جمعية المشروبات” تكشف عن توقف بعض المصانع عن...

قال رئيس الجمعية العربية للمشروبات منذر الحارثي ، إن عددا من المصانع والمعامل المنتجة للعصائر المحلاة بدأت في التوقف فعلياً عن إنتاجها والتحول لمنتجات أخرى بديلة، بعد فرض الضريبة على تلك المشروبات. وبحسب “الرياض”، أوضح أن السبب هو عدم قدرتها على مسايرة قرار فرض الضريبة وما يصاحبه من اشتراطات كتوفير ما يعرف بـ”المستودع الضريبي”.

وأشار أنه مما لا شك فيه تأثر إنتاج المصانع والشركات بعد فرض الضريبة، غير أنه من المبكر قياس حجم هذا التأثير في الوقت الحالي، إذ أن الأمر يتطلب نحو شهر تقريباً لتحديد تلك التأثيرات. وأضاف “الحارثي”، أن توقعاتهم السابقة كانت تشير إلى حدوث تأثير بنسب تتراوح بين 30- 40% عند بدء التطبيق، وذلك قياساً على التأثيرات التي نتجت عند فرض “الضريبة الانتقائية” على مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

وطالب “الحارثي” الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام بتوضيح مفهوم تأثير العصائر المحلاة على صحة المستهلك، مشيرا أن الضرر يحدث فقط عند الإكثار من هذه المشروبات كشأن كثير من المنتجات الغذائية الأخرى كالأرز والدهون. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت مطلع ديسمبر الجاري تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة بنسبة 50%.