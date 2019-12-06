شاهد: كيف حولت طالبات بالدمام حافلةً متهالكةً إلى تحفة فنية تعليمية للطفل

حوّلت مجموعة من طالبات كلية التربية بقسم رياض الأطفال في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، حافلة قديمة متهالكة إلى بيئة تعليمية جميلة وخلاقة ومبدعة للطفل. واستعانت الطالبات برافعة لإدخال الحافلة إلى الروضة، ومن ثم استخدام كل المهارات من صبغ وتلوين وتعليق وتركيب وكتابة وتصميم للوصول إلى الشكل النهائي. ونشرت الطالبات صوراً لمشروعهن في شكله النهائي بعد إجراء تعديلات كبيرة على الحافلة، لتتحول إلى تحفة فنية وموقع تعليمي مميز للأطفال.

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