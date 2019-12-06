أهدى وزير الصحة أمير تبوك وثيقة نادرة يعود عمرها لـ76 عاماً. و تعود الوثيقة التي قدمها وزير الصحة هدية تذكارية للأمير فهد بن سلطان إلى تاريخ 3 / 11 / 1365هـ، إذ ناشد التجار أمير تبوك بالإبراق للمقام السامي بطلب طبيب للمدينة مشيرين إلى أن أهل البلدة والموظفين بحاجة إليه.
يشار إلى عدد الأطباء بمنطقة تبوك يصل حاليا إلى 1300 طبيب، وأكثر من 9000 موظف كادر صحي وإداري و97 مركزاً صحياً و12 مستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 76 عاماً .. تعرف على سر الوثيقة التي أهداها وزير الصحة لأمير تبوك-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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