عمرها 76 عاماً .. تعرف على سر الوثيقة التي أهداها وزير الصحة لأمير تبوك-صورة

أهدى وزير الصحة أمير تبوك وثيقة نادرة يعود عمرها لـ76 عاماً. و تعود الوثيقة التي قدمها وزير الصحة هدية تذكارية للأمير فهد بن سلطان إلى تاريخ 3 /‏ 11 /‏ 1365هـ، إذ ناشد التجار أمير تبوك بالإبراق للمقام السامي بطلب طبيب للمدينة مشيرين إلى أن أهل البلدة والموظفين بحاجة إليه.

يشار إلى عدد الأطباء بمنطقة تبوك يصل حاليا إلى 1300 طبيب، وأكثر من 9000 موظف كادر صحي وإداري و97 مركزاً صحياً و12 مستشفى.