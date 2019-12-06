شرطة جازان توضح ملابسات ما يتم تداوله حول مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب ، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين ، وبمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة ، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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