المعلمي يشارك باجتماع منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير «عبدالله بن يحيى المعلمي»، أمس، في اجتماع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي الذي ترأسته المندوبة الدائمة لجمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة السفيرة عادلة رضا.

وحضر الاجتماع وزير خارجية ‫جمهورية جيبوتي «محمود علي يوسف»، للاستماع لإحاطته حول ترشح جيبوتي للعضوية غير الدائمة ‫لمجلس الأمن الدولي للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

كما تم استعراض القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول الإسلامية.