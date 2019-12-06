الحصيني: حالة ممطرة على عدة مناطق بدءًا من مساء اليوم

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، موجة ماطرة بدءًا من اليوم الجمعة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن حالة ممطرة تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام، تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض (بما فيها العاصمة الرياض) والشرقية والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان، إضافة إلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

وأشار الحصيني إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، مضيفًا أنه تبدأ الحالة الممطرة، مساء اليوم الجمعة، على مكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة وشمال المملكة والباحة وعسير وجازان والشمالية الشرقية والقصيم وشمال الرياض وغربها والصمان فالشرقية ثم الكويت. أما البحرين وقطر فغدًا السبت.

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وأضاف الحصيني أن الرياض وجنوبها، والربع الخالي والإمارات وسلطنة عمان ستبدأ عليها الأمطار يوم الأحد، مع رياح، مشيرًا إلى أن تلك الحالة تتبعها حالة ممطرة أخرى بإذن الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة، خاصةً الصغرى مع بداية الأسبوع.

وأوضحت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن درجات الحرارة الصغرى قد تلامس الصفر في أجزاء من شمال المملكة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى للمملكة.