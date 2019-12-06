السعودية اليوم / إغلاق ميناء سفاجا البحري لسوء الأحوال الجوية



القاهرة 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم ميناء سفاجا البحري أمام حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس الهيئة اللواء بحري رضا إسماعيل في تصريح له اليوم أن قرار الغلق جاء نتيجة شدة الرياح واضطراب حالة البحر، لافتًا الانتباه إلى أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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13:36ت م

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