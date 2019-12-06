السعودية اليوم / سفير المملكة لدى المكسيك يشارك في احتفال تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية



مكسيكو سيتي 9 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 06 ديسمبر 2019م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي في احتفال تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية

وألقت بيريز خلال الاحتفال كلمة رحبت فيها بالسفير السعودي وأعضاء السفارة، مؤكدة الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمكسيك وأن اللجنة سيكون لها دور في ذلك.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك كلمة هنأ فيها رئيسة اللجنة وأعضائها بتأسيس اللجنة وأهمية الدفع بالعلاقات الثنائية لمجالات أرحب خصوصًا في المجال البرلماني.

وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية بالمناسبة.

بعد ذلك حضر الجميع جلسة لمجلس النواب المكسيكي رحبت خلالها رئيسة المجلس بالسفير ومرافقيه وباركت تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية.

وفي نهاية الاحتفال التقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.

// انتهى //

12:25ت م

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مكسيكو سيتي 9 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 06 ديسمبر 2019م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي في احتفال تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس النواب المكسيكي والتوقيع على وثيقة التأسيس مع رئيسة اللجنة كلاوديا بيريز.وألقت بيريز خلال الاحتفال كلمة رحبت فيها بالسفير السعودي وأعضاء السفارة، مؤكدة الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمكسيك وأن اللجنة سيكون لها دور في ذلك.وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك كلمة هنأ فيها رئيسة اللجنة وأعضائها بتأسيس اللجنة وأهمية الدفع بالعلاقات الثنائية لمجالات أرحب خصوصًا في المجال البرلماني.وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية بالمناسبة.بعد ذلك حضر الجميع جلسة لمجلس النواب المكسيكي رحبت خلالها رئيسة المجلس بالسفير ومرافقيه وباركت تأسيس لجنة الصداقة البرلمانية.وفي نهاية الاحتفال التقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.// انتهى //12:25ت م0039

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