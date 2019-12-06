السعودية اليوم / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يُقيم عددًا من المعارض التوعوية بالمدارس



بريدة 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم ممثلًا بإدارة التوعية والتوجيه بالفرع عددًا من المعارض التوعوية والوقائية بعنوان "أرحنا بالصلاة"، في مدارس التعليم بمدينة بريدة، وذلك في إطار جهود الفرع لتوعية النشأ بالركن الثاني من أركان الإسلام والحث على تأديته في وقته.

وشمل المعرض المتنقل توزيع العديد من المطويات والمواد التوعوية من إصدارات الرئاسة العامة.

تأتي هذه البرامج في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تحظى بدعم معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى //

11:10ت م

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