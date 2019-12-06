كاريكاتير.. ماني يشعل وقود قطار ليفربول

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سمير بدرالخميس 2019/12/5 08:46 م بتوقيت أبوظبي
ساديو ماني لاعب ليفربول
أشعل السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول وقود قطار "الريدز"، بعدما قاده للفوز على إيفرتون بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونجح ماني في تسجيل هدفا وصناعة 2 من خماسية فريقه فضلا عن ظهوره بشكل مميز للغاية.
ويأتي ذلك بعد 3 أيام من حصول اللاعب الدولي السنغالي على المركز الرابع في قائمة مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لاختيار أفضل لاعب في العالم.
وواصل ليفربول سلسلته المميزة بعدم الخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمباراة الـ32 تواليا، للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، في حين توقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز 18.
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