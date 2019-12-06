فيديو وصور.. اختتام مؤتمر علم النفس الرياضي بـ١٣ندوة وورشة

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

اختتمت جامعة حفر الباطن أمس أعمال مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي، الواقع والطموح، الذي نظمته الجامعة خلال الفترة من ٤-٥ ديسمبر ٢٠١٩م.

وشارك في المؤتمر عدد من المختصين والمهتمين بمجال علم النفس الرياضي، حيث تضمن المؤتمر 6 ندوات علمية و7 ورش تدريبية، وقدم خلال المؤتمر 240 بحثًا علميًا.

وتناول المؤتمر في يومه الثاني ثلاث ندوات علمية، جاءت الندوة الأولى بعنوان “الإجراءات التطبيقية لبناء وتنمية الدافعية لدى الرياضيين” شارك فيها الدكتور صلاح السقا من كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود، والأستاذ الدكتور علي جباري من جامعك جازان، علم النفس الفسيولوجي التطبيقي.

وشارك في الندوة الثانية التي جاءت بعنوان “علاقة علم النفس الرياضي بالعلوم الأخرى وكيفية توظيفها للارتقاء بمستوى الإعداد النفسي للرياضيين” كل من رئيس قسم التربية البدنية بدولة الكويت، الأستاذ الدكتور عبدالله الغصاب، الأستاذ الدكتور ظافر الطائي من المديرية العامة لتربية ديالي العراق، ورئيس قسم التربية البدنية بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله اللهيبي، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن سيار من كلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين.

فيما تناولت الجلسة العلمية السادسة والأخيرة “تطبيقات الإرشاد والتوجيه النفسي للرياضيين” وشارك فيها عضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية لعلم النفس الرياضي الأستاذ الدكتور ناظم الوتار، والأستاذ الدكتور إبراهيم الدبابية من كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية، والأستاذ الدكتور كريم لعبان من جامعة الجزائر، والأخصائي النفسي الإكلينيكي أول بمجمع إدارة الصحة النفسية بالرياض الدكتور عبدالله الوايلي، والأستاذ الدكتور عكة الحوري من جامعة الموصل.

كما قدمت الجامعة 7 ورش تدريبية وتأهيلية، وذلك تزامنًا مع أعمال المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي التي انطلقت أمس الأربعاء، واستمرت يومين في مقر الجامعة بحفر الباطن.

Advertisements

وكانت الورشة التدريبية الأولى بعنوان التقييم الذهني العصبي للارتجاجات المرتبطة بالرياضة، قدمها كل من د. سعيد بن سعد الزهراني استشاري علم النفس العيادي العصبي، و أ. مبارك بن عامر الظفيري إخصائي علم النفس نائب رئيس نادي الباطن، أما الورشة الثانية فهي بعنوان : معايير جودة واعتماد برامج علم النفس الرياضي من منظور بعض هيئات الاعتماد الدولي، وقدمها الأستاذ بكلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالمجلس الدولي ICHPER.SD الدكتور فيصل الملا.

فيما تناولت الورشة الثالثة “دور مشرفي ومعلمي التربية البدنية في تعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو الألعاب الرياضية المختلفة من المنظور النفسي”، وتحدث فيها د. توفيق إدريس البكري أستاذ علم النفس الرياضي المساعد في جامعة أم القرى، و أ. محمد حسن الشهري رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم النماص.

فيما ناقشت الورشة التدريبية الرابعة “دور الألعاب الحركية في تحسين الإدراك الحركي والبصري للأطفال من 6 إلى 12 سنة”، قدمتها د. ولاء صالح اللهيبي الحربي المتخصصة بالتوجيه والإرشاد النفسي ومعلمة التوحد والاضطرابات السلوكية في إدارة التربية بمكة المكرمة.

وتحدثت د. وفاء عمر جان “دكتوراه الفلسفة في علم النفس من جامعة فيكتوريا بأستراليا” في الورشة الخامسة “التمارين الرياضية وعلاج الاكتئاب”.

وتناولت الورشة التدريبية السادسة “علم النفس الإكلينيكي وعلاج صعوبات الأداء للرياضيين في كرة القدم” وتحدث فيها د. علي بن يوسف الغريب أخصائي نفسي ممارس وعضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي والأخصائي النفسي الرياضي بنادي الاتفاق سابقًا.

واختتمت الورش التدريبية بورشة بعنوان “عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة والأداء البدني وطرق قياسها، قدمها الأستاذ معد يعرب من كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.

هذا وقد أكد مدير المؤتمر أستاذ علم النفس الرياضي المشارك في جامعة حفر الباطن الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة أن هذه الورش التدريبية والتأهيلية كانت فرصة علمية نوعية لكافة فئات المجتمع ولقطاعات التعليم والصحة والرياضة والمهتمين بالنشاط البدني وهدفت إلى بناء مجتمع صحي يواجه كافة الأمراض البدنية والنفسية والمساعدة على نشر ثقافة النشاط البدني في المجتمع الذي جعلت جامعة حفر الباطن الاهتمام به والسعي فيما يرقى به على رأس أولوياتها تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانسجامًا مع حرص القيادة الرشيدة على كل ما يرقى بالجانب الرياضي والصحي وكافة الجوانب لدى كافة فئات المجتمع.