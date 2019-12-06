- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم كاميرا مراقبة توثق انفجار خزان أرضي بمحطة وقود الضيافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
كاميرا مراقبة توثق انفجار خزان أرضي بمحطة وقود الضيافة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
وثق مقطع فيديو شدة انفجار خزان وقود بإحدى المحطات في حي الضيافة بالمدينة المنورة يوم أمس.
وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا المراقبة انفجار الخزان الأرضي، لكن لحسن الحظ لم يكن هناك أي سيارة تقف فوقه ما أدى إلى عدم وقوع خسائر.
وكان المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، أكد في بيان له أمس أن المدني تبلغ عند الساعة ١٣:٣٩ من بعد ظهر اليوم بالحادث، ليتم توجيه الفرق إلى الموقع وعند الوصول اتضح أن الحريق في خزان الوقود الخاص بالمحطة.
ولفت إلى أنه قد تم مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده ومنع انتشاره، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وجارٍ متابعة ما يلزم في الموقع.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا مراقبة توثق انفجار خزان أرضي بمحطة وقود الضيافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.