كاميرا مراقبة توثق انفجار خزان أرضي بمحطة وقود الضيافة

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

وثق مقطع فيديو شدة انفجار خزان وقود بإحدى المحطات في حي الضيافة بالمدينة المنورة يوم أمس.

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وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا المراقبة انفجار الخزان الأرضي، لكن لحسن الحظ لم يكن هناك أي سيارة تقف فوقه ما أدى إلى عدم وقوع خسائر.

وكان المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد مبارك الجهني، أكد في بيان له أمس أن المدني تبلغ عند الساعة ١٣:٣٩ من بعد ظهر اليوم بالحادث، ليتم توجيه الفرق إلى الموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحريق في خزان الوقود الخاص بالمحطة.

ولفت إلى أنه قد تم مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده ومنع انتشاره، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وجارٍ متابعة ما يلزم في الموقع.

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