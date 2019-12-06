وصل البرد يتصدر الترند مع تقلبات طقس المربعانية

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

ردود متباينة وتغريدات من كل مناطق المملكة احتشدت تحت وسم “وصل البرد” الذي تصدر الترند السعودي بالتزامن مع دخول موسم المربعانية.

وشارك مواطنون من أبها درجات الحرارة التي وصلت إلى 12 مئوية فيما قال مواطنون في مدن أخرى إن الأجواء لا تزال دافئة.

وتغنى المغردون بالشتاء وقهوة الشتاء، معلنين بدء تشغيل الدفايات وإشعال الحطب استعدادا لمواجهة البرد القارس الذي تتميز به المربعانية.

في البداية أنشد منصور الضبعان أبياتًا قال فيها:

حل الشتاء والليل نار وتعاليل

ولأني بخايف غير من ذكرياتك!

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البرد ما هو هم..الهم والويل:

لا مرني طاريك..وريحة عباتك!

وتغزل نواف بحبيته بالقول: “دامك معي هالشتاء ليت الشتاء مليون عام”.

بدورها قالت بشاير الطاير:” ومازالت أجواء الشتاء بِتفاصيلها تسرق قلبي”

وبدأ يوم الثلاثاء الماضي موسم المربعانية ومدتها أربعون يومًا بحسب ما أكده عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق الذي أوضح أن المربعانية هي ثلاثة أنواء وكل نجم (13) يومًا، النجم الأول معتدل الأجواء وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية.

وتابع د. خالد الزعاق “النجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة وفيه يرتدي الناس الشتوي، أما النجم الثالث فهو بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة (مبكية الحصني)”.

وتابع الزعاق أن المربعانية هي وسم بالنسبة للأمطار والبرد الفعلي الذي يدخل مع الإنسان في فراشه يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر، وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطورة.

وبعد انتهاء موسم المربعانية يبدأ موسم الشبط وهو آخر أيام برد الشتاء القارس، وعدد أيامها 26 يومًا مقسمة على نجمين، النجم الأول يغرف من حوض الشتاء القارس، والنجم الثاني يغرف من حوض الربيع البارد.

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