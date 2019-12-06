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فيديو.. مواطن يوثق هروب غزال من محمية خاصة بـ #الباحة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يوثق فيه أحد المواطنين، غزالًا هاربًا يسير بسرعة عالية بأحد الطرق بمنطقة الباحة وهو يلاحقه بسيارته.
وتواصلت ” متابعات الخليج 365 ” مع مالك الغزال الهارب سعيد عالي العدواني الزهراني فقال يوجد لديّ محمية بجوار منزلي وفيها العديد من الغزلان والطيور النادرة، وهي هواية عندي منذ ما يقارب الـ ” ٥ ” سنوات حيث تمكنت من إنشاء هذه المحمية الخاصة بي وبها العديد من أنواع الغزلان، وقمت في وقت سابق بإطلاق أول ذكور هذا النوع في جبال بني عدوان.
وأضاف: فيما يخص هروب الغزال تعودت على إطلاقها بين فترة وأخرى للرعي أو لمنعها من إيذاء الغزلان الموجودة، ففي بعض المرات تكون عدوانية وتقوم بنطح المجموعة التي معها، والآن هي موجودة داخل المحمية ولم تصب بأي أذى بعد هروبها.
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