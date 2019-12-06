متى سيحصل المكتتبون على الأسهم المجانية في أرامكو ؟

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وإعلان السعر النهائي لسهم أرامكو يترقب ملايين المواطنين والمقيمين والمؤسسات السعودية والشركات الكبرى إدراج سهم أرامكو في سوق الأوراق المالية الأمر الذي سيعطي دفعة قوية لسوق تداول باعتبارها أحد أهم الأسواق الناشئة.

ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

ومن أجل تحفيز المواطنين على الاكتتاب في أسهم أرامكو، قررت الشركة منح المكتتبين عددًا من الأسهم المجانية وفق الضوابط المحددة لذلك.

مَن يستحق الأسهم المجانية؟

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وأوضحت الشركة أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيُعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية.

شروط الحصول على الأسهم المجانية

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني.

الحد الأقصى للأسهم المجانية

وسيحق لكل مستثمر مؤهل للأسهم المجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.

يذكر أن إجمالي قيمة الاكتتاب على أسهم أرامكو بلغت 446 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح البالغة 3 مليارات سهم تم تخصيص ثلثها للأفراد.

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