- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم الشباب يستحوذون على معظم أسهم أرامكو في اكتتاب الأفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشباب يستحوذون على معظم أسهم أرامكو في اكتتاب الأفراد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهرت النتائج النهائية لاكتتاب أرامكو استحواذ شريحة الشباب على القدر الأكبر من الأسهم المخصصة للأفراد، ما يؤكد ارتفاع وعي الشباب ورغبتهم في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تقودها الحكومة.
وبلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5,056,000 مكتتب قاموا بالاكتتاب بعدد 1,537,107,430 سهمًا بقيمة إجمالية 49,187,437,760 ريالًا سعوديًا، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد.
وبالنظر إلى جدول الشرائح العمرية للمكتتبين يتضح أن الفئات العمرية حتى سن 45 عامًا قد بلغوا أكثر من 3 مليون شخص أي ما يوازي 61 % من إجمالي المكتتبين الأفراد.
وكانت شركة أرامكو، أعلنت في بيان لها مساء أمس الخميس، أن الأموال المجمعة لاكتتاب المؤسسات والأفراد بلغت 446 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 465 %، بينما جمعت شريحة المؤسسات 397 مليار ريال في اكتتاب أرامكو.
وكانت الشركة قد أعلنت، في بيانها، أنه تم تحديد سعر طرح أسهم الشركة عند 32 ريالًا للسهم.
وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال، أو ما يعادل 119 مليار دولار، وهو ما وصفه المراقبون بأنه الطرح أو الاكتتاب الأضخم في العالم.
ويُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني: (هنا).
وبلغت حصيلة اكتتاب الأفراد في “أرامكو” 32 مليار ريال، بعد تخصيص الشركة 0.5 في المائة “مليار سهم” من أسهمها للأفراد وهو الحد الأقصى المتاح، فيما بلغت حصيلة اكتتاب المؤسسات 64 مليار ريال بعد تخصص 1 في المائة (ملياري سهم) من أسهم الشركة لهم.
وبدأت فترة اكتتاب الشركة للأفراد والمؤسسات معا من 17 نوفمبر 2019، وانتهت في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما انتهت 4 ديسمبر للمؤسسات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يستحوذون على معظم أسهم أرامكو في اكتتاب الأفراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.