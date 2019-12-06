فيديو.. ميليشيا الحوثي جنّدت نحو 23 ألف طفل يمني

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لقوات دعم تحالف الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أمس الخميس، عن عدد الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن، موضحًا أن التقارير تشير إلى أن الميليشيات الحوثية جنّدت نحو 23 ألف طفل يمني للزجّ بهم في جبهات القتال، حيث أعادت قوات التحالف عددًا منهم إلى ذويهم بعد عملية إعادة التأهيل.

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وقال المالكي، في لقاءٍ عبر قناة “الإخبارية”، إن “المكان الطبيعي لهؤلاء الأطفال هو المدارس وليس جبهات القتال، مؤكدًا على أن وحدة حماية الطفل تمكّنت من إعادة 132 طفلًا منهم”.

وأضاف متحدث التحالف: “هذا العدد من الأطفال تم القبض عليهم في ساحات المعركة، حيث تم تأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم وإعادتهم إلى ذويهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية”.

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