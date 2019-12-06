فيديو.. شبان يبحثون عن الفقع فكانت المفاجأة بباطن الأرض

2019-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشباب يبحثون عن الفقع في منطقة نائية بعد هطول الأمطار.

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وفجأة وأثناء عملية الحفر بحثًا عن الفقع، ظهرت أفعى سامة كادت أن تلدغ أحدهم الذي فر هاربًا ولم يتمالك نفسه من المفاجأة.

ويكثر حاليًا عملية البحث عن الفقع بين الشباب لارتفاع ثمنه وأيضًا لارتفاع قيمته الغذائية لما يحتوي عليه من نسبة عالية من البروتين.

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