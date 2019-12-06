- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو.. شبان يبحثون عن الفقع فكانت المفاجأة بباطن الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. شبان يبحثون عن الفقع فكانت المفاجأة بباطن الأرض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشباب يبحثون عن الفقع في منطقة نائية بعد هطول الأمطار.
وفجأة وأثناء عملية الحفر بحثًا عن الفقع، ظهرت أفعى سامة كادت أن تلدغ أحدهم الذي فر هاربًا ولم يتمالك نفسه من المفاجأة.
ويكثر حاليًا عملية البحث عن الفقع بين الشباب لارتفاع ثمنه وأيضًا لارتفاع قيمته الغذائية لما يحتوي عليه من نسبة عالية من البروتين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شبان يبحثون عن الفقع فكانت المفاجأة بباطن الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.