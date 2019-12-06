شكرا لمتابعة خبر عن «وافي»: 137 ألف وحدة سكنية جاري تنفيذهم للبيع والتأجير على الخارطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعتزم برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” توفير 137.6 ألف وحدة سكنية، بقيمة إجمالية تبلغ 76.8 مليار ريال . وأكد البرنامج اليوم الجمعة أن العمل جاري لتنفيذ 99 مشروع وهو إجمالي عدد المشروعات “قيد الإنشاء ” بنهاية نوفمبر الماضي . وتختلف أنواع الوحدات التي تطرحها “وافي ” مابين “السكنية والتجارية ، والإستثمارية ، والمكتبية ، وغيرها من الأغراض المختلفة لبيعها وتأجيرها على الخارطة وفق أهداف البرنامج .

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