شكرا لمتابعة خبر عن بعد فرض الضريبة الانتقائية.. المصانع المنتجة للعصائر المحلاة تبدأ في التوقف عن إنتاجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح منذر الحارثي، رئيس الجمعية العربية للمشروبات، بأن عددا من المصانع والمعامل المنتجة للعصائر المحلاة بدأت فعليًا في التوقف عن إنتاجها والتحول لمنتجات أخرى بديلة.

وكشف ” الحارثي ” أن قرار المصانع جاء لـ عدم قدرتها على مسايرة قرار فرض الضريبة الانتقائية، وما يصاحبه من اشتراطات كتوفير ما يعرف بـ ” المستودع الضريبي ” .

أما عن تأثر المصانع بهذا القرار بعد فرض الضريبة، أوضح أنه من المبكر قياس حجم هذا التأثير في الوقت الحالي، حيث يتطلب الأمر نحو شهر تقريبًا لتحديد تلك التأثيرات.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد بدأت مطلع ديسمبر الجاري، تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة بنسبة 50%.