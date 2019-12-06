شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أفعى تحاول لدغ شابا أثناء بحثه عن الفقع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو أفعى تحاول لدغ شاباً أثناء بحثه مع بعض أّصدقائه عن الفقع بعد هطول الأمطار، وكادت تلدغه لولا أنه انتبه لها في الوقت المناسب.

وبدا في مقطع الفيديو لحظة خروج الأفعى من التشققات الموجودة بالأرض خلال عملية الحفر، ما أسفر عن فزع الشاب، بينما أكد متداولو المقطع أن تشقق الأرض لا يعني وجود الفقع.

وانتشر المقطع على نطاق واسع بمواقع السوشيال ميديا، واصفين شكل اللدغة بالمميتة.