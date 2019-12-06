شكرا لمتابعة خبر عن «لطيفة الشعلان» تعلق على قرار التجنيس وتكشف عن مزاياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان على قرار منح الجنسية السعودية للكفاءات والمتميزين من كافة بلدان العالم .

وقالت “الشعلان ” في تصريحات لها أن هذا القرار الذي جاء بعد صدور نظام الإقامة المميزة يؤكد للعالم نبذ المملكة للعنصرية والشوفينية الخطيرة التس تصاعدت في السنوات الأخيرة عبر السوشيال ميديا ضمن حملات الإنغلاق والإنكفاء على الذات .

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ولفتت إلا أن القرار يخدم أبناء المواطنات في أعقاب رفض “الشورى ” توصية منحهم الإقامة الدائمة فجاء بمثابة تعويض كبير لهم .

وأضافت أن القرار يؤكد أن المملكة كإحدى دول مجموعة العشرين بعدما تسلمت رئاستها تسير في الإتجاه الصحيح لتعزيز البيئة الجاذبة للإستثمار وتحقيق النمو بكافاة المجالات بعد استقطاب الكفاءات المختلفة .

وأكدت “الشعلان ” أن القرار سبق تطبيقه في عدة دول غربية وبالفعل حقق نجاح كبير في الإستفادة من الكفاءات .