شكرا لمتابعة خبر عن إمهال وزارة العمل شهرين لتحديد المهن الحرجة ونسب التوطين فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعطت الجهات المختصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معلة ٦٠ يومًا لتحديد المهن الحرة ونسبة التوطين في بعض المؤسسات؛ من أجل تحقيق الأمان المهني.

وشملت هذه المؤسسات ” وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف ” ، كما سيتم ووضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة.

وتتضمن التوجيهات أيضًا التزام الجهات الحكومية المعنية المذكورة، بتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية والدعم المالي؛ بما يحقق الأمان المهني.

وتهدف مبادرة ” الانكشاف المهني أو التوطين الموجه ” لإجراء تقييم مستمر للقوى العاملة؛ من أجل تحديد القطاعات والمناطق الحرجة التي تعد نسبة السعودة فيها منخفضة.