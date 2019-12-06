شاهد بالصور.. الألعاب النارية تتلألأ في سماء الرياض

انطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء العاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض مساء كل يوم خميس. ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.