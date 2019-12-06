المعلمي يؤكد دعم المملكة الدائم لجهود تحالف الحضارات

أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير «عبدالله بن يحيى المعلمي» دعم السعودية الدائم لجهود تحالف الحضارات نظرًا للدور الكبير الذي يمارسه في تعزيز رسالة السلام والمحبة.

جاء ذلك خلال لقاء بين المعلمي، والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات «ميغيل موراتينوس»، أمس في مكتب الأول بمقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في نيويورك.

كما أكد المعلمي دعم المملكة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحماية المواقع الدينية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الجهود الكبيرة التي يقوم بها تحالف الحضارات في نشر رسالة السلام، وتعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتعايش بين الحضارات، ونبذ خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب.

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وشدد المعلمي على أهمية تلك الجهود في ظل ما يشهده العالم اليوم من تنامٍ للعنف وتزايد خطابات الكراهية، واستباحة الأماكن المقدسة ودور العبادة لجميع الأديان، الأمر الذي تدينه السعودية دائمًا وتشجب جميع الأعمال الإرهابية التي من شأنها ترويع الآمنين في دور العبادة والأماكن المقدسة.

من جانبه ثمن الممثل السامي «موراتينوس» من جانبه دعم المملكة الدائم لجهوده وجهود تحالف الحضارات.

وأكد حرصه على تعزيز التعاون مع المملكة في كل ما من شأنه نشر ثقافة السلام والوئام ومحاربة الكراهية والتعصب، نظرا لما تشكله السعودية من ثقل وأهمية كبرى للعالم الإسلامي.

حضر اللقاء السكرتير أول، رئيس قسم شؤون المنظمات الإقليمية والدولية بالوفد الدائم فيصل بن ناصر الحقباني.