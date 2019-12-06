تنبيهات «الأرصاد» حول طقس الجمعة على مناطق عدة

نبَّهت «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار وسحب رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، اليوم الجمعة.

وأفادت الهيئة في سلسلة تنبيهات أطلعت عليها «عاجل» بتعرض منطقة عسير لأمطار رعدية يصاحبها نشاط ملحوظ في الرياح السطحية، ويشمل ذلك محافظات ومراكز (أبها - أحد رفيدة - بلقرن - خميس مشيط - رجال المع - سراة عبيدة - ظهران الجنوب - محايل) .

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وسحبًا رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية، ويظهر ذلك في القريات .

كما يمتد تأثير السحب الرعدية والرياح النشطة إلى المنطقة الشرقية، وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية في (حفر الباطن - قرية العليا).

كما نبهت الهيئة من تعرض محافظات ومدن بمنطقتي الرياض والقصيم للرياح النشطة والأتربة المثارة ، ويصاحبهما نشاط في الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية الأفقية ، ويشمل ذلك في الأولى (الدوادمي - السليل - العاصمة الرياض - عفيف)، وفى الثانية (الأسياح - البكيرية - الرس - بريدة - ضرية - عقلة الصقور - عنيزة) .