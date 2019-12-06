السعودية اليوم / المنيف: "نزاهة" تعقد منتداها الثامن للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م



الرياض 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 06 ديسمبر 2019 م واس

قدم معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على رعايته لمنتدى "نزاهة" الثامن، للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م، الذي ينطلق يوم الاثنين القادم 12 / 4 / 1441 هـ، بعنوان: "التوجهات الاستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وذلك بفندق فيرمونت الرياض.

وأشار معاليه إلى أن المملكة لا تألوا جهداً للعمل على تعزيز وتطوير وتوثيق التعـاون العربي والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي، ومنها الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد من خلال عقد هذا المنتدى.

وأكد المنيف أهمية انعقاد المنتدى لما يطرحه من موضوعات هامة يناقشها خبراء ومختصون من داخل وخارج المملكة سعياً لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في حماية النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري.

يأتي انعقاد هذا المنتدى انطلاقاً من مشاركة المملكة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2019م، وإنفاذاً لما تضمنه تنظيم "نزاهة" الذي يقضي بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وتدعو "نزاهة"، المهتمين للحضور والمشاركة في المنتدى والتسجيل من خلال الرابط: http://nazaha.sa/rsr .

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10:44ت م

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