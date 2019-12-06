السعودية اليوم / مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار أثناء محاولة سرقة في فلوريدا



واشنطن 9 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 6 ديسمبر 2019 م واس

قتل أربعة أشخاص في تبادل لإطلاق نار بعد سرقة شاحنة، ومحاولة سرقة متجر حلي في ضاحية بميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت الشرطة الليلة أن اثنين من اللصوص وسائق الشاحنة وأحد المارة قتلوا.

// انتهى //

10:16ت م

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