واشنطن تنشر صوراً لصواريخ إيران المصادرة قبل وصولها للحوثي

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واشنطن تنشر صورا لصواريخ إيران المصادرة قبل وصولها للحوثي
الجمعة 6 ديسمبر 2019
نشرت الخارجية الأمريكية صورا لشحنة أجزاء الصواريخ الإيرانية التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب قبل وصولها لميليشيات الحوثي في اليمن.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا، الأربعاء، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت مرسلة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، وفق أسوشيتد برس.
إلى ذلك أشار المسؤولون لرويترز، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن. وتمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.
وأضافوا أن مدمرة الصواريخ الموجهة فورست شيرمان احتجزت قارباً صغيراً الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ، لافتين إلى أن طاقم القارب الصغير نُقل إلى خفر السواحل اليمني، وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حالياً.
والخميس، أعلن الموفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، أن بلاده صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن.
وقال هوك خلال مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن: "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً".
كما أضاف أن "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري عبدالرضا شهلاي المتورط بأعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير". إلى ذلك حذر من خطر وجود شهلاي على الأراضي اليمنية.
On Nov. 25, a U.S. warship interdicted a large cache of Iranian weapons and missile parts off the coast of Yemen. This is more proof of Iran’s efforts to inflame conflicts in the Mideast, and evidence of Iran’s repeated violations of the @UN arms embargo. pic.twitter.com/TKjxrqQpg5— Department of State (@StateDept) December 5, 2019
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