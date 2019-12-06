شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يجيب مُسافر جمع الصلاة ووصل لوجهته قبل دخول وقت الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، أمس الخميس، حكم المُسافر الذي جمع بين صلاتي الظهر والعصر خلال سفره ووصل إلى وجهته قبل صلاة العصر.

وأوضح ” الخثلان ” خلال إحدى حلقات برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، إنه لا يوجد حرج على المسافر الذي جمع بين صلاتي الظهر والعصر ودخل المدينة فوجد الناس يصلون العصر.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أنه لا حرج في ذلك فهو مسافر وله رخصة وقد أدى الصلاة جمع تقديم؛ لذلك لا يلزم عليه حتى ولو لم يحن وقت الصلاة الثانية تأديتها مرة أخرى.